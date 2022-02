Elektrificatie spoorlijn Hasselt-Mol op schema: afbraak 100-jarige brug in Beringen gestart

Beringen/Zolder

In het kader van de elektrificatiewerken voor de spoorlijn Hasselt-Mol is Infrabel vandaag in Beringen gestart met de afbraak van de eerste brug, die van de Stationstraat. De bedoeling is om de bruggen aan te passen en/of te verhogen. Ook in Zolder wordt dit weekend gewerkt aan de vernieuwing van enkele spoorwissels. Dit weekend (12-13 februari) zal er door deze werken geen treinverkeer mogelijk zijn tussen Hasselt en Leopoldsburg (in beide richtingen). NMBS legt vervangbussen in op het traject.