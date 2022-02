PODCAST. ‘Inferno in het Internaat’: hoe de collegebrand in Heusden-Zolder een groot drama werd

Woensdag 23 januari 1974: omstreeks half elf ’s avonds breekt er brand uit in een slaapzaal van het Heilig-Hartcollege in Berkenbos, Heusden-Zolder. Daar liggen op dat moment 63 jongens tussen de 12 en 15 jaar te slapen. Liefst 23 van hen zullen het daglicht nooit meer zien. Het is een drama dat de overlevenden van toen bijna 50 jaar later nog steeds niet hebben verwerkt.