Zoektocht van groep reddingswerkers naar vermiste Natacha (28) in Peru tijdelijk stopgezet door gebrek aan steun

Een groep van tien reddingswerkers is tijdelijk gestopt met zoeken naar de vermiste Belgische Natacha de Crombrugghe (28) in de Colcavallei. De reden daarvoor is dat de lokale autoriteiten hen geen enkele steun bieden. Het gaat dan meer bepaald om gevraagde logistieke hulp die niet geboden wordt.

Joel Quicaña en negen andere reddingswerkers zijn sinds vorige zaterdag aan het zoeken naar Natacha de Crombrugghe, een 28-jarige juriste uit Linkebeek die vermist is geraakt in het Peruviaanse Cabanaconde. Ze was op maandag 24 januari vertrokken op een trektocht door de Colca Canyon, een diepe uitgestrekte kloof, maar sindsdien werd niets meer van haar vernomen.

© facebook

Het is in die vallei dat de reddingswerkers de voorbije week gezocht hebben, voorlopig zonder succes. Maar nu staken ze tijdelijk hun zoektocht, zo zegt Quicaña aan lokale media, omdat alle hulp uitblijft van de autonome autoriteit die waakt over het natuurgebied. “Voor het deel van de route dat we wilden afleggen, hadden we een vrachtwagen nodig om ons op te pikken. Die afstand is uitputtend en te groot om te voet te doen. Maar ze zeiden dat ze die niet hebben. Een busje dan, vroegen we, en wat brandstof. Ook dat zeiden ze niet te hebben. Het was onmogelijk.”

Ook de burgemeester van Cabanaconde weigerde hen te helpen, zo zegt Quicaña, toen ze om een plaats vroegen om te overnachten. “Dat stoort ons. Hij zei dat hij ons iets zou laten weten toen we dat verzoek deden, maar hij heeft niets meer van zich laten horen. We vragen geen geld, een slaapplaats is toch maar een kleine moeite.”

In de regio zijn wel nog dertig agenten aan het zoeken naar de vermiste Linkebeekse.