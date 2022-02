BMW heeft zijn voortbestaan halfweg vorige eeuw te danken aan de familie Quandt, maar minder bekend is dat de familiegeschiedenis doorspekt is met duistere geheimen over het Hitler-regime, concentratiekampen, uitbuiting en afpersing. De Nederlandse journaliste Marjolijn Uitzinger schreef er een boek over, De zwijgende miljardairs, dat een ontluisterend inzicht geeft in de dynastie van de BMW-familie.