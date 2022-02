VS winnen allereerste olympische gemengde competitie snowboardcross

Nick Baumgartner en Lindsey Jacobellis bezorgden de VS goud in Zhangjiakou, waar door de hevige sneeuwval het zicht op de piste soms beperkt was. Voor Jacobellis was het haar tweede titel in een handvol dagen nadat ze woensdag al de individuele snowboardcross had gewonnen.

Het zilver ging naar de Italianen Omar Visintin en Michela Moioli, het brons was voor de Canadezen Eliot Grondin en Meryeta Odine.

De competitie lag overigens een tijdje stil na een crash van de Australische regerende wereldkampioene Belle Brockhoff. Zij kwam tijdens de kwartfinales zwaar ten val en moest met een draagberrie worden afgevoerd.