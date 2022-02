Rugpijn en dopingzaak rond Valieva houden kamp van Loena Hendrickx bezig

Nog drie dagen en dan is het eindelijk aan Loena Hendrickx om haar eerste stappen op het ijs van Peking te zetten. De nummer vier van het voorbije EK is klaar om een gooi te doen naar een persoonlijk record en een plek in de top-vijf op de Spelen. Al zijn er nog wel enkele bezorgdheden.

Jorik Hendrickx tekende als kunstschaatser present op de Winterspelen van 2014 en 2018. In Peking is hij de coach van zijn zus Loena. “De beleving is nu helemaal anders, nu draait het niet meer rond mij maar rond Loena”, vertelde hij zaterdag in het olympisch dorp.

“Als atleet moet je de hele dag focussen op jezelf, terwijl je als coach ervoor moet zorgen dat alles goed geregeld is. Mijn dagen duren nu ook iets langer dan toen ik nog kunstschaatser was”, lachte Jorik Hendrickx.

Een maand geleden eindigde Loena Hendrickx op de vierde plaats op het EK in Tallinn, nadat ze eerder op het seizoen ook al puike resultaten neerzette. “We hebben het dit seizoen erg goed aangepakt qua periodisering”, stelde haar broer. “Loena is heel blessuregevoelig. We moeten echt opletten dat ze niet overbelast geraakt. Maar na het EK merkten we wel dat we nog wat gas moesten geven om haar conditioneel en technisch op het allerhoogste niveau te krijgen. We zijn heel diep gegaan.”

© BELGA

In de kunstschaatswereld beroert de dopingzaak rond topfavoriete Kamila Valieva de gemoederen. Eind december testte de Russin positief op het verboden product trimetazidine. Het is nog niet duidelijk of ze dinsdag zal aantreden. “Ik krijg er veel vragen over. Maar er is tot nu nog altijd niet veel duidelijk. Het is heel moeilijk om daar niet mee bezig te zijn, maar ook om erover te oordelen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de bevoegde instanties op een professionele manier een oordeel hierover zullen vellen. Ik hoop wel dat de nodige maatregelen getroffen worden als er daadwerkelijk verboden stoffen zijn gevonden”, besloot Jorik Hendrickx.

Loena Hendrickx heeft voor vertrek naar Peking erg intensief getraind: “Was doodop”

Kunstschaatsster Loena Hendrickx kijkt vol ongeduld uit naar haar aantreden komende dinsdag op de Olympische Winterspelen. Dan schaatst ze haar korte kür, de vrije kür is twee dagen later voorzien.

Hendrickx zag hoe shorttrackster Hanne Desmet Team Belgium vrijdag een bronzen medaille bezorgde. “Ik heb haar wedstrijd natuurlijk live gevolgd. Het was geweldig om een Belg een medaille te zien behalen. Ik gun het haar enorm. Net als mij heeft Hanne ook fysieke problemen achter de rug, dus ik voel toch wel wat verwantschap”, zei Hendrickx zaterdag in het olympisch dorp in Peking.

In aanloop naar de Spelen sukkelde Hendrickx met een ontsteking aan de rugwervels, en dat ongemak blijkt nog altijd niet van de baan. “Mijn rug is nog altijd wel een probleempje, al gaat het wel al een stukje beter. Ik krijg de nodige zorgen van de kinesisten en artsen hier ter plaatse. Op sommige trainingen moet ik toch wel de pijn verbijten. Maar ik probeer daar niet op te focussen.”

“Voor vertrek naar Peking zijn we heel intensief gaan trainen, ik was echt doodop. Hier heb ik natuurlijk minder trainingsmogelijkheden en doe ik het wat rustiger aan”, aldus Hendrickx, vijfde op het WK van 2021 in Stockholm en het nummer vier op het voorbije EK in Tallinn.

Op de Olympische Spelen van 2018 in Pyeongchang eindigde Hendrickx op de 16e plaats. De Arendonkse is naar eigen zeggen veel rijper geworden. “Ik was jong en stond er niet bij stil wat ik toch bereikt had. Alles ging een beetje vanzelf. Op mentaal vlak was ik ook nog niet zo sterk. Nu denk ik over veel meer zaken na”, vertelde Hendrickx, die vorige week vrijdag samen met alpineskiër Armand Marchant de Belgische vlag droeg tijdens de openingsceremonie.