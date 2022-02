DeMar DeRozan rondt opnieuw kaap van 30 punten voor Chicago Bulls

DeMar DeRozan blijft de topprestaties in het shirt van Chicago aan elkaar rijgen. Vrijdagavond was de vijfvoudige All-Star tegen Minnesota goed voor 35 punten en had zo een ruim aandeel in de 134-122 overwinning van de Bulls.

Het was al de vijfde wedstrijd op rij waarin de 32-jarige DeRozan de kaap van 30 punten rondde, een evenaring van zijn persoonlijk record. De Bulls konden tegen de Timberwolves ook rekenen op een sterke Nikola Vucevic (26 punten, 8 rebounds, 7 assists). In het verliezende kamp was Anthony Edwards (31 punten) goed bij schot.

Voor Chicago was het de 35e zege in 56 wedstrijden. De Bulls doen daarmee even goed als de Cleveland Cavaliers, die met 113-120 wonnen bij Indiana.

Miami (36-20) voert de stand in de Eastern Conference aan maar kwam vrijdag niet in actie, net als kampioen Milwaukee, vierde in de stand voor Philadelphia. De 76ers wonnen onder aanvoering van Joel Embiid (25 punten, 19 rebounds) met 100-87 van Oklahoma City Thunder. Bij de Sixers was er nog geen spoor van James Harden. ‘The Beard’, overgenomen van Brooklyn, sukkelt nog met een hamstringblessure.