OPROEP. Buitenlandse Zaken raadt Belgen in Oekraïne aan land te verlaten

Buitenlandse Zaken heeft zijn advies voor Belgen die zich in Oekraïne bevinden en voor landgenoten die naar het land willen reizen opnieuw aangescherpt. Belgen van wie de aanwezigheid niet absoluut noodzakelijk is, wordt nu aangeraden het land te verlaten. Tegelijk worden alle reizen naar Oekraïne voortaan “sterk afgeraden”, staat in het nieuwe reisadvies dat zaterdag werd gepubliceerd.