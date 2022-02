Vlaamse huurprijzen zitten op recordhoogte

In de tweede helft van 2021 klom de gemiddelde huurprijs in Vlaanderen voor het eerst boven 800 euro. Dat blijkt uit de CIB-Huurbarometer, die de nieuwe woninghuurcontracten afgesloten via een vastgoedmakelaar analyseert, zo meldt De tijd.

“De gemiddelde huurprijs in de tweede helft van 2021 bedroeg 803 euro, tegenover 792 euro in het voorjaar”, zegt Kristophe Thijs, communicatiedirecteur bij CIB Vlaanderen. De verwachting is dat de huurprijzen door de hoge inflatie dit jaar opnieuw klimmen.

Vorig jaar stegen de huurprijzen voor alle woningtypes, met uitzondering van de kamers. Vooral vrijstaande woningen werden duurder: +4,7 procent tot 1.098 euro. ‘Dat wordt deels verklaard door de locatie en het doelpubliek’, zegt Thijs. ‘Een kwart van alle verhuringen van vrijstaande woningen gebeurt in de rand rond Brussel, in de duurste Vlaamse provincie. Daar huren veel kapitaalkrachtige expats, diplomaten en personeel van internationale bedrijven.’ Een vrijstaande woning kost in Vlaams-Brabant gemiddeld 1.544 euro per maand. Alleen Antwerpen zit ook boven 1.000 euro.