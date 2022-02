Uitkering in twee landen en drugsgeld witwassen, met dank aan boterzachte grenzen

Hasselt

Een Nederlandse drugscrimineel die zijn geld investeert in luxueuze appartementen in België via zijn Duitse vennootschappen. In elk land zouden de alarmbellen moeten afgaan, maar dat gebeurt zelden. Daarom startte Europa met het EURIEC in beide Limburgen en het Duitse Nordrhein-Westfalen, een nieuw project dat criminelen die hun kapitaal in het buitenland willen witwassen, moet ontmaskeren.