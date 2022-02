Een nieuwe vrijdag, een nieuwe afvaller in ‘The masked singer’. “Het pak was loodzwaar. Tijdens je act valt dat nog mee, maar dan moet je nog naar het commentaar van die speurders luisteren.”

Voor de vijfde keer moest The masked singer afscheid nemen van een kandidaat. Kandidaten, moeten we eigenlijk zeggen. Vrijdagavond lieten de twee schattige Robots hun ware gelaat zien. “De kinderen van mijn zus vroegen me voortdurend om ‘de liedjes van de robots’ te zingen. En ik maar doen alsof ik die niet kende.”