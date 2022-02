Megaboete voor Duitser die middelvinger opstak naar flitscamera

In Ratingen, een gemeente in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, heeft een automobilist een boete van 1.200 euro gekregen van de rechtbank nadat hij in januari 2020 geflitst werd. De man reed 60 kilometer per uur op een baan waar de maximumsnelheid slechts 50 kilometer per uur bedroeg. Maar het is niet die 10 kilometer per uur te veel waardoor hij zo’n hoge boete kreeg. Wel het gedrag van de man in kwestie. Die had namelijk opzettelijk zijn middelvinger opgestoken gehouden naar de camera.

De lokale politie van Noordrijn-Westfalen Mettmann klaagt het probleem aan op Facebook en spreken van respectloosheid. “Onze radarapparatuur is al omver geschopt, bedekt met vesten, bespoten of gewoon opgeborgen. Telkens weer stoppen ‘geflitste’ weggebruikers en zoeken zij verbaal de confrontatie op met onze collega’s die de meetpunten beheren. In één geval werd een van onze collega’s zelfs fysiek aangevallen en raakte daarbij gewond”, schrijven ze.

“Wij willen duidelijk maken dat we flitspalen niet gebruiken om automobilisten op te lichten, maar om de verkeersveiligheid te vergroten. Daarom staan we op wegen waarvan bekend is dat mensen er te hard rijden of waar zich gevaarlijke situaties voordoen. We staan in de buurt van scholen en kleuterscholen en zelfs waar bewoners willen dat we staan omdat ze ons vertellen over snelheidsovertredingen. Wij doen dit voor de veiligheid van alle weggebruikers - maar wij laten ons daarbij niet beledigen.”

(sgg)