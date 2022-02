Man ligt waarschijnlijk al drie jaar dood in zijn Amsterdamse woning

Een man heeft vermoedelijk drie jaar lang dood in zijn woning in Amsterdam gelegen. Hij is pas deze week gevonden, meldt AT5. Het gaat volgens de politie niet om een misdrijf.

Het is nog onduidelijk waarom de man zo lang in de woning in Zuidoost heeft kunnen liggen zonder gevonden te worden. Bewoners laten aan de omroep weten dat zij meerdere malen contact hebben opgenomen met de politie en de woningbouwvereniging.

“De politie heeft wel een paar keer naar binnen gekeken, maar ze zagen gewoon niks”, zegt een bewoner verbaasd. Een andere vrouw vertelt dat de man geen Nederlands kon. “Hij kwam altijd met brieven die hij kreeg van allerlei stichtingen en bedrijven, die vertaalden we dan in het Engels voor hem.”

De politie bevestigt aan De Telegraaf dat er inderdaad een persoon is overleden die al ‘behoorlijk lang’ in de woning lag. “De politie is één keer bij de woning gaan kijken, maar omdat er geen sprake was van spoed hadden wij geen toestemming om naar binnen te stappen”, zegt een woordvoerder. “Als wij het idee hadden dat deze persoon in gevaar was of was overleden, dan waren wij naar binnen gegaan.”

De identiteit van de man is nog niet bevestigd. Het onderzoek is nog in volle gang, aldus de politie.