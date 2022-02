Kopzorgen bij Patrick Lefevere (67) bij de start van het nieuwe wielerjaar? Een beetje misschien wel. Niet over twee of drie crossers die hem de rug toekeerden, wel over de verhoogde RSZ-bijdragen die een gat slaan in zijn budget. “Frank Vandenbroucke… Zelf geld verbranden, maar nu iedereen de les spellen.”