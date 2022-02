Luca Brecel en Gaelle Dept koppen binnen: “Een scheve schaats van Luca? Dan ook ene voor u!”

Al van kinds af aan was het voor Luca Brecel duidelijk dat snooker zijn grootste passie zou worden. Sinds hij op negenjarige leeftijd in contact kwam met de sport, is hij uitgegroeid tot een van de grootste talenten die de snookerwereld heeft gekend. De laatste jaren kan hij ook rekenen op zijn vriendin Gaelle Dept, die hem tijdens al zijn wedstrijden steunt. We konden het koppel onlangs even strikken voor onze videorubriek ‘kopt binnen’. “Een scheve schaats van Luca? Dan ook ene voor u!”, vertelt Gaelle lachend voor de camera. Luca zelf is er in ieder geval niet mee bezig. “We zijn constant bij elkaar, dus ik denk niet dat het ook mogelijk is.”