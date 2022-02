Hasselt

Een Maasmechelaar, een Lanakenaar en een man uit Hasselt zijn woensdagmorgen in de boeien geslagen bij huiszoekingen in een groot drugsonderzoek van de federale gerechtelijke politie (FGP) van West-Vlaanderen. Samen met negen andere opgepakte koeriers en dealers brachten ze cocaïne en heroïne van Maastricht tot in Oostende.