Waarom ‘onze’ bronzen Hanne Desmet meeviert met het Hollandse team

Winnares Suzanne Schulting deelde vrijdag het podium van de 1.000 meter shorttrack met Hanne Desmet, die onverhoopt naar brons gleed. De Nederlandse shorttrackster deed dat van harte. In de vier jaar dat Desmet nu in Heerenveen traint met de Nederlandse selectie, zijn de twee goede vriendinnen geworden.

“Het is bijzonder dat Hanne het brons pakt”, zei Schulting in tranen. “We schaatsen dag in dag uit met elkaar en hebben elkaar heel goed leren kennen.” Schulting huilde van vreugde maar ook omdat de Nederlandse aflossingsploeg bij de mannen zich op enige duizenden van een seconde zich niet voor de finale had geplaatst en haar ouders er in Peking niet bij konden zijn.

In de loop der jaren is de trainingsgroep van de Nederlandse bondscoach Jeroen Otteren en zijn Belgische collega Pieter Gysel zo’n beetje een familie geworden. Een jaar geleden leidde de samenwerking al tot succes toen Hanne Desmet bij de wereldkampioenschappen in Dordrecht op de 1.000 meter achter Schulting als tweede eindigde.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat onze landgenote samen met het Hollandse team de gouden medaille van Schulting mocht vieren:

De 24-jarige Schulting verlengde haar olympische titel op de 1.000 meter van de Spelen van 2018. Sinds de introductie van shorttrack op de Spelen als medaillesport (in 1992) is het de eerste keer dat dat gebeurt. De kans dat een shorttracker twee achtervolgende keren hetzelfde onderdeel wint is klein omdat het toeval in shorttrack een niet geringe rol speelt. Op weg naar het nieuwe succes scherpte Schulting in de kwartfinale ook nog het wereldrecord op de 1.000 meter aan (1:26.514).

