McLaren komt fans tegemoet met knipoog naar historische decoratie

McLaren reed vorig jaar in Monaco eenmalig met de Gulf-decoratie die legendarisch is in de autosport en de fans lustten dat wel. Aan de algemene roep om die look te behouden is ten dele tegemoet gekomen, want de oranje wagen heeft in zijn kleurenschema wat lichter blauw overgehouden. De MCL36 is getekend door James Key en lijkt wat ruimer rond de Mercedesmotor in vergelijking met Aston Martin. Vooraan heeft hij een pullrod-ophanging, daar waar de voorbije jaren iedereen voor pushrod koos.

Wat de rijders betreft, houdt McLaren vast aan het duo van 2021: Lando Norris en Daniel Ricciardo. Hoewel de Australiër vorig jaar een overwinning boekte, was het toch vooral Norris die indruk maakte. En harten brak toen hij in Sotsji naast zijn eerste overwinning greep toen het kort voor het einde begon te regenen. De halve Vlaming – langs moederszijde – zag zijn doorbraak bevestigd met een contract tot 2025. Daarmee heeft hij het langstlopende contract in de F1 op zak.

McLaren presenteerde zijn F1-wagen samen met het Indycarteam - met Pato O’Ward en Felix Rosenqvist - en het duo voor de Extreme E - Tanner Foust en Emma Gilmour. Die laatste is de eerste vrouwelijke pilote die voor McLaren racet. Ze komt uit Nieuw-Zeeland, net als stichter Bruce McLaren. (mc)

© McLaren

© McLaren

© McLaren