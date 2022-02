Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken: Russische invasie in Oekraïne “kan elk moment beginnen”

Een Russische invasie in Oekraïne zou nog kunnen beginnen voor het einde van de Olympische Winterspelen in Peking. Dat heeft de nationale veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president gezegd. Aanvankelijk werd gedacht dat Rusland zou wachten tot de Spelen over zijn, maar er zouden nu aanwijzingen zijn dat de “invasie op elk moment kan beginnen.” Dat schrijft The New York Times.