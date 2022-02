Het Overlegcomité heeft beslist dat we vrijdag 18 februari naar code oranje overschakelen. Zo komen we weer een stapje dichter bij ‘het normale leven’. Want het uitgaansleven kan weer opstarten en de horeca krijgt geen sluitingsuur meer opgelegd. En de mondmaskerplicht voor wie jonger is dan twaalf valt weg. Toch zijn er nog veel vragen. Wij beantwoorden ze.