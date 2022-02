Dit staat er zaterdag op het menu op de Winterspelen: Belgische revanche in het biatlon en een belangrijke dag voor Kim Meylemans

Zaterdagochtend staat de altijd intense estafette in het biatlon op het programma bij de dames. De 4x5km relay staat garant voor een spannende strijd tussen Noorwegen, Frankrijk, Zweden en de Russische ploeg. Geen Belgische dames, want met Lotte Lie heeft slechts één (genaturaliseerde) landgenote zich geplaatst voor de Olympische Winterspelen in Peking. Eén week geleden eindigde de gemengde estafette alvast met een triller. Na in totaal 24 afgelegde kilometers en vier atleten per team (2 mannen en 2 vrouwen) wist de Noorse ploeg in een slotspurt nipt Frankrijk en ROC (Rusland) te verslaan en ging zo met het goud lopen. Levert de vrouwenestafette evenveel spektakel op?

Florent Claude stelde dinsdag teleur met een 75e plaats in de 20 kilometer individueel. — © BELGA

Drukke dag in het biatlon

Omstreeks tien uur mogen ook de mannelijke biatleten zich opmaken om in actie te komen want dan gaat de 10 kilometer sprint van start, het kortste onderdeel op het olympische biatlonprogramma. Tijd voor revanche voor de Belgische biatleten. Na de collectief belabberde prestatie op de 20 km individueel hebben ze heel wat goed te maken. Voor België komen Florent Claude, Thierry Langer, Tom Lahaye-Goffart en Cesar Beauvais aan de start. De topfavorieten voor de zege moeten we ook nu weer zoeken bij de medaillewinnaars op de 20 kilometer, maar de snelle Zweed Sebastian Samuelsson en de Fransman Emilien Jacquelin willen bewijzen dat ook zij een medaille verdienen. Al loert een verrassing van een outsider in het biatlon altijd om de hoek.

Beslissing voor Meylemans

Na een sterke zesde plek in de eerste run en een iets mindere tweede run vrijdagnacht, staat de Belgische sketelonatlete Kim Meylemans nu elfde op 0.93 seconden van de Australische Jaclyn Narracott. Niets is verloren voor onze landgenote, al zal ze zaterdagmiddag wel twee uitstekende runs nodig hebben om nog een topresultaat te behalen. Een top acht en het bijhorende olympisch diploma blijven het doel.