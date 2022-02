Zelfstandigenorganisaties ‘relatief’ tevreden over uitkomst Overlegcomité

Zelfstandigenorganisatie Unizo is “relatief” tevreden over de uitkomst van het Overlegcomité. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen noemt het “hoogstnodige” versoepelingen. Het behoud van de mondmaskers in winkels is een puntje van kritiek.

“Er is een belangrijke stap naar meer normaliteit gezet nu de barometer vanaf 18 februari op oranje springt en de horeca en eventsector weer een stuk normaler gaan kunnen functioneren, zonder sluitingsuur, mét dansgelegenheid en met klanten die ook rechtstaand mogen consumeren”, zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche.

Ook het verlaten van het verplichte telewerk, wel met behoud van de aanbeveling maar zonder registratietool, wordt door Unizo goed onthaald.

Het afschaffen van de regel van twee voor shoppers beantwoordt ook aan een nadrukkelijke vraag van de zelfstandigenorganisatie, net zoals het wegvallen van de beperking tot één klant per tien vierkante meter, die vooral erg belangrijk is voor de contactberoepers. Ook de afschaffing van het sluitingsuur voor nachtwinkels stemt Unizo tevreden.

Onbegrijpelijk vindt Unizo het behoud van de mondmaskers in winkels, terwijl die niet meer verplicht zijn in discotheken. “Dat is zo onlogisch dat je het aan niemand krijgt uitgelegd. We dringen dan ook aan op de zo snel mogelijke afschaffing ervan”, zegt Van Assche.

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) is tevreden met wat het de “hoognodige” versoepelingen noemt. “Het versoepelen naar code oranje is zeker en vast een goede zaak voor horeca, dancings en evenementen. We zijn ook blij dat dit werd doorgetrokken naar winkels. Dat ook het sluitingsuur wegvalt voor de horeca en winkelen zonder beperking van aantal personen, waren dringend noodzakelijke beslissingen. Nachtclubs en danscafés kunnen ein-de-lijk weer open”, reageert woordvoerder Ann Van Doren. Het NSZ is tot slot opgelucht dat de telewerkregeling in handen van de bedrijven werd gelegd.