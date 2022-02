Nieuwe reisregels maken komaf met kleurcodes

Het Overlegcomité voert nieuwe regels in voor reizigers. Daarbij wordt niet langer rekening gehouden met de coronasituatie in het land van herkomst, maar enkel met vaccin-, herstel-, of teststatus van het individu.

Reizigers die ons land binnenkomen zullen vanaf eind volgende week moeten beschikken over een geldig vaccinatie-, test- of herstelcertificaat. Dat geldt voor zowel EU- en Schengenlanden als derde landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, de VS of Japan. Maar mensen die uit een derde land komen en niet gevaccineerd zijn, kunnen wel enkel nog het land in voor een essentiële reis. Zij hebben dan een recent herstelcertificaat of negatief testresultaat nodig.

Het vaccinatiecertificaat voor reizigers is 270 dagen geldig als het om de basisvaccinatie gaat. Voor wie al een boostervaccin kreeg, is de geldigheidsduur onbeperkt.

Het testcertificaat is 24 uur geldig als gebruik wordt gemaakt van een snelle antigeentest. PCR-testen zijn 72 uur geldig.

De ministers van Volksgezondheid hebben tot slot de opdracht gekregen om de test- en quarantaineregels voor reizigers in eigen land te vereenvoudigen. Federaal minister Frank Vandenbroucke hoopt daar komende woensdag over te discussiëren in de interministeriële conferentie, zei hij vrijdag na afloop van het Overlegcomité.