De Croo over vrijheidskonvooi: “CST heeft mogelijk gemaakt dat in ons land veel kon”

Premier Alexander De Croo reageerde vrijdagavond in de marge van het Overlegcomité kort op de ‘vrijheidskonvooien’ die naar Canadees voorbeeld op verschillende plaatsen in Europa willen protesteren tegen de coronamaatregelen en de coronapas. “In ons land kan bijzonder veel, en dat heeft het CST mee mogelijk gemaakt”, klonk het.

Vooral vanuit Frankrijk zijn de afgelopen week verschillende ‘vrijheidskonvooien’ vertrokken richting hoofdstad Parijs. De actievoerders roepen ook op tot een blokkade in Brussel volgende week, al hebben de Belgische autoriteiten dat intussen verboden. De mosterd voor het protest komt uit Canada, waar misnoegde truckers al wekenlang de hoofdstad Ottawa bezetten.

De actievoerders verzetten zich voornamelijk tegen de coronamaatregelen, al lijkt ook de onvrede over de hoge energieprijzen en - in Frankrijk - het beleid van president Emmanuel Macron mee te spelen. Zeker de coronapas die in verschillende Europese landen wordt gebruikt is de demonstranten een doorn in het oog.

Premier Alexander De Croo verdedigt het gebruik van de coronapas - die de toegang tot bepaalde locaties regelt op basis van de vaccinatie-, test- of herstelstatus. “In ons land zijn nog zeer weinig regels van toepassing, en volgende week vervalt ook de verplichting tot telewerk en gaat het nachtleven open. Hier kan bijzonder veel, en het CST (Covid Safe Ticket, red.) heeft dat mee mogelijk gemaakt”, klonk het.

De eerste minister verwees onder meer naar de horeca, die in tegenstelling tot cafés en restaurants in andere landen open kon blijven tijdens de vierde coronagolf. Het instrument blijft volgens De Croo “op korte termijn iets dat ons helpt om veel mogelijk te maken”.

Het Overlegcomité besliste vrijdag om over een week over te schakelen naar de oranje fase van de coronabarometer. Daarin wordt de coronapas nog gebruikt. In code geel vervalt die. De verwachting is dat het Overlegcomité die fase tijdens een volgende bijeenkomst begin volgende maand kan inluiden.