Mode Unie betreurt behoud mondmasker: “ongelijke behandeling tussen horeca en modewinkels”

Mode Unie, de federatie voor de zelfstandige modedetailhandel, betreurt dat bij de aangekondigde versoepelingen de mondmaskerplicht voor klanten in (mode)winkels niet vervalt, zoals wel het geval is in de horeca. “De beslissing om de mondmaskerplicht voor klanten te behouden in winkels is een gemiste kans om modehandelaars na vier slechte coronaseizoenen een deftige start van het nieuwe verkoopseizoen te geven”, luidt het.

De regel van winkelen met twee vervalt wel vanaf volgende vrijdag, maar volgens Isolde Delanghe van Mode Unie zal dat niet zoveel verschil maken. “We zagen de voorbije weken al dat mensen vooral met hun gezin winkelden, of met een vriend of vriendin”. De mondmaskerplicht daarentegen blijft behouden, en daarvan is het effect volgens de woordvoerster niet te onderschatten. “Het blijft een drempel om te funshoppen”. Ze verwijst ook naar de maand oktober vorig jaar, toen dan masker even was verdwenen. “We zagen toen ook de omzet stijgen”.

“Het is bijzonder spijtig dat door het behouden van de mondmaskerplicht voor klanten de regering ongelijkheid creëert tussen (mode)winkels en horeca”, klinkt het nog. “Des te meer omdat het risico op besmettingen in winkels in geen geval groter is dan in horecazaken. In modewinkels is het momenteel rustig en winkelen gebeurt zo goed als steeds binnen de bubbel. Verder worden klantenbubbels binnen een winkel niet gemixt, wat in de horeca vanaf 19 februari wel het geval zal zijn’, stelt Delanghe. “We begrijpen de beslissing dan ook niet goed”.

De modewinkels hopen wel nog te profiteren van de algemene versoepelingen in de maatschappij. “Onze verkoop hangt af van evenementen en horecabezoeken. We verwachten dus wel een positief effect”.

Mode Unie hoopt dat bij het volgende Overlegcomité, in maart, als de coronabesmettingen blijven afnemen, de mondmaskerplicht in de winkels volledig zou wegvallen.