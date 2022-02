GAS-pv voor 25 vrachtwagens die parkeerverbod negeren in Genk

Politie Carma heeft donderdag tussen 15.30 en 20 uur verkeerscontroles gehouden in Genk. Tijdens de actie stelde de politie 25 GAS-pv’s op voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton die het parkeerverbod negeerden. Zeventien inzittenden kregen een boete omdat ze geen veiligheidsgordel droegen. Tegen twee jonge bestuurders is een pv opgesteld omdat ze met hun voorlopig rijbewijs geen L op de achterruit hadden. Er zat ook geen begeleider in hun auto. Voor overtredingen tegen het verplicht kinderzitje, het gsm-gebruik en verzekering. maw