HBvL-reporters Nancy Vandebroek en Liliana Casagrande bezochten Olofsson in juli 2000 in zijn cel in Kopenhagen. — © rr

Malmö/Wellen

“Een mijlpaal voor mijn fucked up ego.” Clark Olofsson (75), een Zweed die jaren in Limburg woonde, is meer dan vereerd met zijn eigen Netflixserie. Er valt dan ook wel wat te vertellen over de man naar wie het stockholmsyndroom is vernoemd.