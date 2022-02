Steffi Quisquater, dochter van Sergio, schrijft veganistisch kookboek

Laten zien dat veganistisch koken (zonder dierlijke producten zoals koemelk en eieren, red.)niet ingewikkeld hoeft te zijn, ook als je niet thuis bent in die wereld. Dat wil Quisquater bereiken met haar boek. “Het is toegankelijk en je hebt er geen speciale producten voor nodig.”

Quisquater, die een eigen fitnesszaak heeft, maakt er een zaak van om gezond te leven. “Ik doe al jaren aan sport. Ik moet een beetje uitkijken voor mijn lichaam. Ik heb de genen van de Quisquaters meegekregen.”

Waarop vader Sergio er meteen werd bijgehaald. “Ik ben als papa fier dat zij dat initiatief neemt en een boek schrijft”, klonk het. Maar zelf veganist worden? Die kans acht ie eerder klein. “Zeg nooit nooit, maar ik ben bijna 57 jaar. Je kan een papegaai niet verander in een fazant. Het is al jaren zo dat mijn dochter niets eet van wat ik lekker vind. Soms is dat een beetje vervelend, als je bijvoorbeeld samen op restaurant wil gaan. Maar je went er aan. Op familiefeesten kookt ze bijna altijd iets voor zichzelf.”