Gluren bij BV’s. BV’s op de latten, het bolle buikje van Veronique Leysen en nog meer babynieuws

Onze BV’s genoten deze week volop van de wintersport, Veronique Leysen showt haar bolle buikje en wie zal Louis Talpe gaan verwennen? Afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op de sociale media – die we graag even voor je bundelen.

Ella, het petekindje van Sam De Bruyn, werd deze week vijf jaar. Sam deelde deze schattige foto van hen samen. “Het is feest, jongens! Want dit kleine monster is 5 jaar geworden vandaag! De kroonprinses van Aalst”, schrijft hij bij de post van vijf jaar terug.

Dochtertje Lima (bijna 2) en baby Loé van Nathalie Meskens zijn al vijf maanden beste maatjes.

Sean Dhondt en lief Maithé genoten van een wintersportvakantie in Tirol. Op de foto’s is te zien dat de twee elkaar nog heel graag zien.

Ook Anouk Matton geniet van het wintersportzonnetje tijdens een tripje naar Val Thorens met een vriendin. Hubbie Dimitri Vegas is thuisgebleven en reageert met drie hartjes.

In de Brabantdam opende Jitske Van de Veire een derde kapsalon. Papa Peter Van de Veire is alvast zo fier al als een gieter en staat vooraan voor een knipbeurt.

Rode Duivel Yannick Carrasco scoorde vorige week in de match tegen FC Barcelona het eerste doelpunt en vierde dat op een speciale manier. Hij stak de bal onder zijn shirt waarmee hij insinueerde dat zijn vrouw en ex-Miss België Noémie een kindje verwacht. Yannick heeft dit heuglijke nieuws deze week bevestigd.

Natalia ging weer aan het werk als jurylid bij The voice van Vlaanderen en bracht baby Apollo mee. “Mommy on the job again! #breastfeedingmom”, schrijft ze.

Billy-Ray (2), het dochtertje van Astrid Coppens, kan wel genieten van een cold pressed sapje: “Da’s heel koud in mijn handjes!”

Wij zijn alvast benieuwd wie Louis Talpe zal verwennen met een gloednieuw klokje, maar gokken dat echtgenote Tiffany de gelukkige zal zijn.

Veronique Leysen toont haar prachtige bolle buikje in een aantal kleurrijke outfits. De bubbelgumroze jurk is ook onze favoriet!