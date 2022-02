Okra en Ferm samen naar Sint-Truiden by Light

De verenigingen Okra en Ferm van Stevoort sloegen de handen in elkaar en organiseerden voor de allereerste keer een gemeenschappelijke wandeling. Sint-Truiden by light bleek meteen een succes. 25 enthousiaste deelnemers lieten zich onderdompelen in de geschiedenis van Sint-Truiden, een mooie stad waar de verlichting een extra dimensie gaf. De deelnemers hingen aan de lippen van gids Christine, ze leerden van haar het verschil tussen Begijntjes en Kloosterzusters, begrepen ineens het ontstaan van verschillende zegswijzen zoals ‘een boontje hebben voor iemand’ of ‘de vuile was ophangen’, ze lieten onze fantasie de vrije loop bij het beluisteren van de verhalen en de legendes van de Heilige Agnes, de heilige Gangulfus en de Zoutkist en bewonderden de plaatselijke kunstwerken.