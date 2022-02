Royals. Corona in adellijke middens, fashion twins Mathilde en Máxima en een Noorse prins die van een brug springt

Het coronavirus waart ook rond in de koningshuizen, Mathilde en Máxima zijn fashion twins en waarom sprong de Noorse kroonprins van een brug? Lees en wees mee over het reilen en zeilen in adellijke middens.

Het coronavirus maakt geen enkele uitzondering, zelfs niet voor royals, zo bleek deze week. Afgelopen dinsdag testte koningin Margrethe (81) van Denemarken positief op het virus. De vorstin werd al drie maal gevaccineerd en vertoont slechts milde syptomen, aldus het Deense hof.

Ook koning Felipe (54) van Spanje testte deze week positief. Hij zal een week in isolatie blijven. Koningin Letizia (49) en dochters prinsessen Leonoor (16) Sophhia (14) hebben vooralsnog geen klachten die op een besmetting wijzen.

Het virus is ook voor de eerste maal opgedoken binnen de Japanse keizerlijke familie: prinses Yoko (38) kreeg maandag keelklachten en testte later die dag positief op corona. Yoko is de jongste dochter van prins Tomohito, een neef van de gepensioneerde keizer Akihito.

Prins Charles (73) heeft dubbel pech: de Britse kroonprins is donderdag voor de tweede maal positief getest op corona. In maart 2020 behoorde hij tot een van de eerste personen die werden besmet. De prins heeft milde klachten en is nog in staat tot telewerken.

Charles heeft vorige week nog een bezoek gebracht aan zijn moeder, maar koningin Elisabeth (98) heeft vooralsnog geen klachten en is still going strong.

Ter gelegenheid van haar platina regeringsjubileum heeft het hof op de sociale media een foto vrijgegeven waarop de vorstin te zien is met een opvallende, rode doos. “De dozen bevatten documenten die hare majesteit op de hoogte houden van gebeurtenissen in het parlement en van overzeese en Gemenebest-aangelegenheden, en staatsdocumenten die haar handtekening en koninklijke instemming behoeven”, zo luidt het.

De koningin draagt twee diamanten broches in de vorm van klimopbladeren, een geschenk van de koningin-moeder voor de 21ste verjaardag van de toenmalige prinses Elizabeth.

Koning Filip en Koningin Mathilde reisden af naar Dubai voor een bezoekje aan de World Expo 2022. Zoals altijd zag onze vorstin er beeldig uit, maar haar outfit kwam de mensen in Dubai wellicht bekend voor. Koningin Máxima bracht in november samen met Koning Willem-Alexander al een bezoek aan de Verenigde Arabische Amiraten, waarbij de Nederlandse vorstin een bijna exact gelijke jurk en groene hoed droeg. Verwonderlijk is dat niet, aangezien beide royals een voorliefde voor het Belgische modehuis Natan delen, waar de creaties dan ook vandaan komen.

Kroonprins Haakon (48) van Noorwegen is afgelopen woensdag van een brug gesprongen. Dit deed hij tijdens een werkbezoek aan het Dale Oele centrum waar schoolgaande jeugd in de natuur fysiek en mentaal worden uitgedaagd. Ook Haakon nam een uitdaging aan en sprong van een negen meter hoge brug het koude water in. Naar eigen zeggen was de kroonprins behoorlijk nerveus toen hij de sprong waagde.