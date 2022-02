Servisch kampioen Rajovic sprint naar ritzege en leiderstrui in Ronde van Antalya

De 180 kilometer lange etappe tussen Kemer en Antalya begon met een tik voor het Belgische Alpecin-Fenix: daags na het verlies van klassementsrenner Jay Vine speelde het nog enkele pionnen kwijt: de Amerikaan Edward Anderson ging door ziekte niet meer van start en de Waal Lionel Taminiaux verdween na een valpartij uit de wedstrijd.

Het heuvelachtige eerste gedeelte van de etappe werd gekleurd door een vlucht van drie, waarvan de Tsjech Daniel Turek de beste bleek. Op een late uitvalspoging na reed het peloton in de vlakke finale gegroepeerd naar de verwachte groepssprint. Daarin haalde Rajovic het met duidelijke voorsprong, voor de Brit Matthew Gibson en de Italiaan Filippo Tagliani. Abram Stockman was de eerste Belg op de achtste plaats.

Het is al de tweede zege voor de 24-jarige Rajovic dit seizoen, na een etappe in de Venezolaanse Ronde van Tachira. In 2019 werd de Serviër al tweede in de openingsrit van de Ronde van Antalya: toen bleek enkel Mathieu van der Poel sneller. Rajovic is ook de nieuwe klassementsleider, maar zaterdag wordt dat klassement hoogstwaarschijnlijk op zijn kop gezet: de korte voorlaatste etappe finisht bergop in Termessos, na een beklimming van bijna negen kilometer. (belga)