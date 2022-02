Elia Viviani wint meteen voor INEOS Grenadiers, Vanmarcke tweede in Tour de la Provence

Na twee magere jaren bij Cofidis heeft Elia Viviani zijn seizoen bij INEOS Grenadiers meteen succesvol ingezet. De Italiaanse sprinter won de eerste etappe van de Tour de la Provence van Istres naar Les Saintes Maries de la Mer. Hij was de snelste van een eerste waaier voor onze landgenoot Sep Vanmarcke. “Voor een sprinter is het belangrijk om meteen te winnen”, zei Viviani.

De eerste etappe van de Tour de la Provence werd gekenmerkt door waaiers. Maciej Bodnar deed een gooi naar de dagzege door op zeven kilometer van de aankomst weg te knallen uit de eerste waaier van een twintigtal renners. Julian Alaphilippe probeerde het gat tevergeefs te dichten, waarna INEOS Grenadiers -met Viviani, Carapaz, Ganna en Rowe vier man sterk- de achtervolging inzette. Ganna dichtte uiteindelijk het gat en INEOS bracht Viviani perfect in stelling.

Elia Viviani maakte het werk af en klopte onze landgenoot Sep Vanmarcke en wereldkampioen Julian Alaphilippe in de spurt. Alaphilippe maakte onderweg indruk door twee bonificatiesprints te winnen.

Viviani’s ploegmakker Filippo Ganna behield de leiderstrui die hij een dag eerder in de proloog had gepakt.

“Door de wind was het geen makkelijke etappe”, sprak dagwinnaar Viviani. “Maar de ploeg heeft veel ervaring met waaiers en we positioneerden ons goed. Richie (kopman van INEOS voor het klassement, Richard Carapaz, die uiteindelijk op 16 seconden eindigde, red.) was mee en er waren geen echte sprinters voorin, dus bleven we rijden. Ik voelde de druk om te winnen. Ganna reed het gat dicht op Bodnar en de lead out was perfect.”

“Ik ben heel blij met deze zege. Ik eindigde vorig seizoen goed bij Cofidis en ik ben zeer blij voor INEOS, de ploeg waarbij ik voorheen reed toen ze nog Team Sky heette. Als sprinter is het belangrijk om meteen te winnen, dus dit was een belangrijk doel.”