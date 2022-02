TUI-vlucht naar Cuba maakt medische noodlanding in Frankrijk

Een TUI-vlucht die vrijdag om 7.45 uur is vertrokken in Brussel met bestemming Cuba (Havana) en Mexico (Cancun) heeft al vrij snel na het opstijgen een medische noodlanding moeten maken in Nantes, in het westen van Frankrijk. Voor de 296 passagiers blijft het afwachten of zij vandaag nog zullen kunnen doorreizen naar hun vakantiebestemming.