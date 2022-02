Na zware hersenschudding schrijft Hanne Desmet geschiedenis in Peking: “De finale was rommelig, maar ik heb toch die medaille”

Hanne Desmet heeft op de Olympische Winterspelen in Peking een historische bronzen medaille gepakt in de finale van de 1.000 meter shorttrack. Nochtans zag het er lange tijd slecht uit, want ze reed in vijfde positie en zag geen kans om op te schuiven. Maar in de slotronde kwam ze na een val van haar concurrentes plots op de derde plaats te liggen.

“Ik ben ontzettend blij, het was een heel mooie dag. Ik heb héél goed geschaatst in al mijn rondes. De finale was een beetje rommelig, maar ik heb toch die medaille”, reageerde Hanne Desmet.

Hanne Desmet reed quasi de hele wedstrijd in vijfde en laatste positie en kon niet opschuiven. Toen in de slotronde de Italiaanse veterane Arianna Fontana ten val werd gebracht door de Amerikaanse Kirsten Santos kwam ze plots in bronzen positie.

“Ik moest helemaal aan de buitenkant starten en ging kijken wat de rest deed. Ze begonnen niet héél hard, dus ik wou eigenlijk naar voor. Daar heb ik veel energie ingestoken, maar ik geraakte nergens tussen. Inhalen is héél moeilijk”, zei Hanne Desmet over haar aanvankelijk frustrerende race. “Op de 1.000 meter gaat niemand je ertussen laten. Je wil echt niet achteraan zitten, maar ik zat er wel. Ik weet niet wat ik nog had kunnen doen om in te halen, maar plots vielen ze voor mij.”

Met haar bronzen medaille heeft Hanne Desmet komaf gemaakt met een moeilijke aanloop naar de Spelen. En dan moet haar favoriete afstand nog komen.

“Eigenlijk was ik al blij dat ik kon mee racen op deze Spelen, want ik heb dit jaar bijna niks kunnen doen door die zware hersenschudding (ze liep tijdens een trainingskamp in september vorig jaar een hersenschudding op, waardoor ze maandenlang evenwichtsstroornissen had). Ik voelde me altijd superslecht. Op deze Spelen voel ik mij plots supergoed en superfit. Ik schaatste echt goed en kon meedoen met de wereldtop, dat is echt leuk. En eigenlijk moet mijn favoriete afstand nog komen, de 1.500 meter. Die ga ik vol vertrouwen in en ik heb superveel zin om nog eens te racen.”

“Hanne kan héél goed de pijn verbijten”

“Hanne had die olympische finale dik verdiend”, reageerde een opgetogen bondscoach Pieter Gysel. “Van de reeksen tot en met de halve finales was ze erg overtuigend en bleef ze quasi foutloos. Ze stond gewoon op haar plaats in de finale. In die finale heeft ze iets minder gereden. Het inhaalmanoeuvre dat ze daar probeerde was niet zo goed uitgevoerd: ze had harder moeten doorgaan of eerder moeten invoegen. Maar dat is makkelijk gezegd vanaf de zijlijn. Het is de enige fout die ze vandaag gemaakt heeft. Ik denk wel dat ze die medaille waard was vanavond. Ik ben zeer tevreden. Het is een bekroning voor het shorttrackproject waar ik al zo lang mijn schouders mee heb ondergezet. Dat is héél leuk.”

Waar de kracht van Hanne ligt? “Fysiek is Hanne enorm sterk. Schaatsen is een erg specifieke sport. Je hebt héél veel kracht nodig en een bepaalde lenigheid. Daar beschikt Hanne allemaal over. Daardoor kan ze efficiënt rijden. Ze kan ook langer doorgaan dan een ander. Ze kan héél goed de pijn verbijten.”

Schulting blij voor Desmet: “Schaatsen dag in dag uit met elkaar”

Ook winnares Suzanne Schulting deelde was opvallend blij met het brons voor onze landgenote. In de vier jaar dat Desmet nu in Heerenveen traint met de Nederlandse selectie, zijn de twee goede vriendinnen geworden. “Het is bijzonder dat Hanne het brons pakt”, zei Schulting in tranen. “We schaatsen dag in dag uit met elkaar en hebben elkaar heel goed leren kennen.”

Schulting huilde van vreugde maar ook omdat de Nederlandse aflossingsploeg bij de mannen zich op enige duizenden van een seconde zich niet voor de finale had geplaatst en haar ouders er in Peking niet bij konden zijn.

In de loop der jaren is de trainingsgroep van de Nederlandse bondscoach Jeroen Otteren en zijn Belgische collega Pieter Gysel zo’n beetje een familie geworden. Een jaar geleden leidde de samenwerking al tot succes toen Hanne Desmet bij de wereldkampioenschappen in Dordrecht op de 1.000 meter achter Schulting als tweede eindigde.

De 24-jarige Schulting verlengde haar olympische titel op de 1.000 meter van de Spelen van 2018. Sinds de introductie van shorttrack op de Spelen als medaillesport (in 1992) is het de eerste keer dat dat gebeurt. De kans dat een shorttracker twee achtervolgende keren hetzelfde onderdeel wint is klein omdat het toeval in shorttrack een niet geringe rol speelt. Op weg naar het nieuwe succes scherpte Schulting in de kwartfinale ook nog het wereldrecord op de 1.000 meter aan (1:26.514).

