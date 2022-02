Rapper Lil Kleine veroordeeld tot 120 uur werkstraf voor mishandeling

De rechtbank van Amsterdam heeft Lil Kleine veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur voor het mishandelen van een man in een nachtclub in Amsterdam. De rechter sprak vrijdag van “zinloos uitgaansgeweld”. De rapper, die zegt onschuldig te zijn, gaat in hoger beroep. Hij is teleurgesteld in de uitspraak, zo laat zijn advocaat Nienke Hoogervorst weten.