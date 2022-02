Een man (25) knalde vrijdag rond 3 uur tegen een boom op de Groenstraat in Tessenderlo. De twintiger zat gekneld in het voertuig en moest door de brandweer bevrijd worden. De hulpdiensten brachten het slachtoffer met de ambulance over naar het ziekenhuis. Er was geen sprake van levensgevaar. De man legde wel een positieve ademtest af. ppn