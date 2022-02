Diestse stalker in rechtbank in de boeien geslagen: “Kan ik mijn mama iets zeggen? Ze weet nog van niks”

In de Hasseltse rechtbank is vrijdag de internering uitgesproken voor een 39-jarige Diestenaar na het onophoudelijk belagen van zijn ex. De politie sloeg de dader ter plekke in de boeien. “Kan ik mijn mama nog iets zeggen? Ze zit buiten en weet nog van niks”, vroeg de dertiger.

De Diestenaar is geobsedeerd door zijn ex uit Halen. Tussen eind 2019 en begin 2020 hadden de twee een seksuele relatie. Toen zij de relatie beëindigde, begonnen de problemen. Van januari tot oktober 2020 bleef hij de vrouw bestoken met berichten en achtervolgde hij haar. Hij maakte valse profielen op sociale media aan om haar te benaderen of dook te pas en te onpas aan haar woning op. De rechter in Leuven sprak hiervoor al de internering uit, maar de zaak is hangende in beroep. Toch weerhield de uitspraak hem er niet van om de vrouw weer te belagen en te stalken.

Pak rammel

In mei vorig jaar nam hij de draad weer op. “Meneer is geobsedeerd door het slachtoffer. Hij kan de breuk geen plaats geven. Zijn emoties schommelen sterk”, klonk het nog op het proces.

Weer begon hij haar te achtervolgen. Hij dropte bloemen en tekeningen aan haar huis, belde aan de woning van het slachtoffer aan en drong aan om haar te kunnen spreken. Het kwam zelfs zover dat de vorige ex van het slachtoffer de Diestenaar een pak rammel gaf.

Dat alles maakte weinig indruk op de dader, die in de rechtbank een weinig stabiele indruk achterliet. Na de dagvaarding ging hij gewoon verder en zelfs nog dit jaar stalkte hij de vrouw. Zo belaagde de dertiger de vrouw onder meer weer via valse profielen op sociale media.

Vrees voor nieuwe feiten

De Diestenaar verbleef al een tijdje voor de stalking in de gevangenis en stond tot vrijdag onder elektronisch toezicht. Intussen is hij dus weer opgesloten nadat de rechter de internering voor hem uitspraak. De procureur had de onmiddellijke opsluiting gevraagd, omdat de man sukkelt met een geestesstoornis en het slachtoffer blijft belagen. “Het gevaar bestaat dat hij nieuwe feiten zal plegen.”

De rechter ging op die vraag in. Toen de politie hem in de boeien sloeg, stribbelde de man amper tegen. “Kan ik mijn mama nog iets zeggen? Ze zit buiten en weet van niets”, polste hij.

“Wij brengen alles in orde”, stelden de agenten de man gerust. (geho)