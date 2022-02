De Winterspelen in eigen land, Sochi 2014, bleek een grote dopingbeerput. Sportgrootmacht Rusland werd geschorst op de Olympische Spelen, nu al drie op een rij. In Peking 2022 test uitgerekend hun chouchou, vlaggenschip van de wintersporten, positief. Een serieuze smet op een blazoen dat nog nooit was opgepoetst.