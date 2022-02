Mama Gaby na bronzen medaille Hanne Desmet op Winterspelen: “Met alle leerlingen gekeken in de refter”

Snelschaatster Hanne Desmet is vrijdag op de Olympische Winterspelen in Peking derde geworden in de finale van de 1.000 meter shorttrack. Eerder werd ze ook al vijfde op de 500 meter. “Dit is super. Het is fantastisch”, reageert mama Gaby Deckmyn, die wiskunde geeft op de ZALM-school in Mechelen.

“We hebben de wedstrijd met de volledige school bekeken in de refter. Daar hebben we haar massaal aangemoedigd”, klinkt het bij mama Gaby. “Dat Hanne uiteindelijk een medaille kon veroveren is ongelooflijk. Het zorgde ook voor een vreugde-uitbarsting op school.”

Desmet kon opschuiven naar de derde plaats door een valpartij van twee van haar concurrenten. “Het is een beetje jammer dat het zo moest verlopen, want ik denk dat ze anders ook een medaille had kunnen pakken”, zegt de trotse mama. “Hanne heeft een enorm sterke laatste ronde, dus ik denk dat ze er zonder valpartij ook wel over was gegaan.”

Gaby Deckmyn. — © Dirk Vertommen

Boezemvriendin Suzanne Schulting veroverde de gouden medaille. “Dat ze in Nederland kan trainen samen met de Nederlandse schaatsers, is enorm belangrijk geweest voor haar carrière. De omkadering is er fantastisch, er worden miljoenen geïnvesteerd en ze kan trainen met de allerbeste schaatsers. Daardoor kon ze naar een topniveau groeien.”

Boezemvriendin Suzanne Schulting. — © AP

© AP

© AP