OPINIE. In de liefde volgen we ons hart, waarom in het leren niet?

Dankzij de wetenschap kregen we ondertussen meer inzicht in de liefde. Een mix van neurotransmitters, hormonen, feromonen en spiegelneuronen blijken verantwoordelijk voor de liefdes-hocus-pocus. De liefde zou (deels) kunnen voorspeld worden als deze factoren in kaart worden gebracht, ze zou zelfs geconstrueerd kunnen worden… En toch, het zijn niet deze wetenschappelijke inzichten die ons leiden als de liefde ons overvalt.

We gaan in de liefde niet systematisch en al helemaal niet beredeneerd te werk. Onderzoekers houden er zich ook niet mee bezig om liefdesevidentie te vertalen naar interventies die er voor zorgen dat toekomstige generaties het maximum kunnen halen uit het ‘liefdesspel’ en de meeste efficiënte liefdeskeuzes zullen maken. Overheidsinstanties bedenken geen lijst van liefdesdoelen die kinderen en jongeren, met de hulp van experten, moeten bereiken op welbepaalde tijdstippen. De school der liefde werd nog niet opgericht. We laten liefde gewoon haar werk doen. Of het nu gaat om een ontluikende vriendschap of een innige liefdesrelatie; alles is waardevol en alles komt op zijn tijd.

Dit geduldig wachten, vertrouwen in de toekomst en waarderen wat er komt, is niet wat er gebeurt als we het leren van onze jeugd voor ogen hebben. Nochtans is leren, net zoals liefde, een wonderlijk proces waar we nog lang niet alles van begrijpen. Ook tijdens het leren zetten spiegelneuronen, neurotransmitters en hormonen het brein in vuur en vlam. Maar in tegenstelling tot de liefde, zijn we, wanneer het leren betreft, ongeduldig en hebben we geen vertrouwen in toevalligheden, laat staan magie.

We investeren daarentegen sterk in wetenschap om de code van leren te kraken. Onderwijskundigen zetten gericht interventies op om de recentste leerinzichten in de scholen te brengen. Leerkrachten worden opgeleid tot leerexperten zodat ze zo goed als mogelijk leerprocessen kunnen aansturen. We weten dat er grenzen zijn aan het maakbare maar willen wel het maximale eruit halen. Dus ‘maken’ we zoveel we kunnen. We stellen evenwel niet in vraag of leren vooral ‘gemaakt’ moet worden. Het verschil in onze omgang met de liefde kan niet groter zijn.

We zouden het niet aanvaarden mocht een liefdescommissie er over beslissen wat voor persoon er het best bij ons past of welke stappen we achtereenvolgens moeten zetten in ons liefdesverhaal. Wat leren betreft, denken we daar anders over. Er wordt niet alleen voor ons beslist hoe er best geleerd kan worden, ook wat er best geleerd wordt, wordt nauwgezet omschreven. Met doordacht uitgestippelde leerlijnen en plannen laten we niets aan het toeval over. Wie niet past binnen dit stramien krijgt extra hulp en zo nodig een attest om, met aangepaste tred, verder te kunnen gaan. We willen dat ieder kind, liefst op hetzelfde moment, de vooropgestelde ‘eindmeet’ kan bereiken.

En inderdaad… we kunnen wel stellen dat al deze expertise het onderwijs ten goede komt en dat onze kinderen zo effectief veel kunnen bijleren. Maar ondanks alle inspanningen bereiken we niet wat we willen. Het brein van onze jeugd staat niet in vuur en vlam. We stellen jammerlijk vast dat onze jeugd onvoldoende gemotiveerd is. “Ze is zo functioneel ingesteld.” Ze wordt “schoolmoe” en “lui” genoemd. “Bijna niets kan hen boeien.” Generatie Z is geboren en wij staan ontredderd aan de zijlijn want ‘leren’ (net zoals liefde) kan je natuurlijk niet in iemand zijn plaats doen.

Dus onderzoeken we verder hoe we motivatie kunnen ‘maken’. We ontwerpen functionele en betekenisvolle taken en declameren de zingeving bij elke opdracht. We proberen verbinding te creëren door ze te ‘installeren’, niet door ze te laten gebeuren. We zien leren en groeien als een beloning voor geleverde inspanningen, niet als een wonderlijk geschenk waar we dankbaar voor mogen zijn. Waar is de magie nog in dit verhaal? Wanneer spreken we, als het gaat over leren, nog over passie en flow, over goesting en plezier, over iets dat we moeten koesteren?

Als onderwijskundige wil ik hiermee niet zeggen dat we al onze kennis over leren overboord moeten gooien. Geen pleidooi dus voor knuffelpedagogie of laissez-faire-onderwijs. Een beetje zelfrelativering lijkt me echter wel op zijn plaats. Het zou fijn zijn mochten we terug wat meer vertrouwen krijgen in het toevallige, in de verbinding en de magie die ook op het vlak van leren nodig zijn.

James William stelt dat we waarmaken wat we geloven (en omgekeerd). Durf daarom het allerbeste te geloven, voor onze jeugd. Gun hen niet alleen de magie van liefde maar ook het wonder van leren. Wil hen niet te snel verbeteren en beslis niet te snel voor hen. Vind de moed om vertrouwen en vrijheid te geven en laat de spiegelneuronen, (knuffel)hormonen, pleziertransmitters en andere natuurlijke breinstimulansen hun werk doen. Kijk ernaar. Geniet ervan. En wie weet … zie je de vonk nog wel eens overspringen dan.