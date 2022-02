‘Rustende’ Dylan Teuns rooit aardappelen op het veld: “Maar mijn stage wou ik eigenlijk nog geheim houden”

Op 21 februari keert Wout van Aert terug van de Teide op Tenerife. Net als collega’s Tiesj Benoot, of Campenaerts en Florian Vermeersch gaat het vijf dagen later met de vlam in de pijp naar de Omloop Het Nieuwsblad dat de eerste wedstrijd is. Niet zo bij Dylan Teuns. De Halenaar van Bahrain-Victorious maakt straks zelfs een niet bepaald alledaagse variatie op het thema hoogtestage. “Pas na Parijs-Nice trek ik naar de Teide.”

Waarom lig jij al te koersen terwijl de dubbele Sportman van het Jaar bezig is op de Teide en wijde omgeving alle mogelijke persoonlijke Strava-records te breken?

“Omdat ik anders in elkaar steek en ook andere doelen heb dan Wout van Aert. Die stage staat wel al gepland. Ik dacht het geheim te houden, maar je bent me te snel af. De meesten gaan nu naar de Teide, of slapen in een lagedrukkamer in het nieuwe hotel van Alexander Kolobnev in Denia aan de Costa Blanca. Ik kies er bewust voor om eerst wat competitieritme op te doen. Ik wil eerst weten hoe ik precies uit de winter ben gekomen. Altijd goed voor het zelfvertrouwen als je weet waar je staat ten opzichte van de concurrentie.”

Hoe was je winter eigenlijk?

“Goed. Het was vrijwel zoals de andere jaren. Ik heb na het seizoen iets meer rust genomen. Een week meer. Waardoor ik op vier weken uitkwam waarin ik ongeveer niets deed.”

Wat moet ik onder een rustende Teuns verstaan?

“Ik hou van het buitenleven, van de boerenstiel. Ik woon ook op de hoeve van mijn grootvader in Zelk in Halen. Ik ging bij een kameraad op het veld wat werken. Aardappelen rooien en zo.”

© BELGA

Zoals Stijn Devolder vroeger ook al met de tractor aan de slag was vooraleer na zijn carrière definitief in dat vak te stappen?

“Ik ben erin opgegroeid hé. Eerst bij mijn grootvader en dan bij mijn nonkel waarmee ik naar de boerderijen in de streek trok. Dat is een totaal andere wereld. Volledig weg van de koers. Dat is de knop volledig op off zetten. Dat is echt ontspanning voor mij.”

Tiens , veel collega’s kiezen dan voor de stranden van Dubai.

(lacht) “Ik ben ook op reis geweest, maar het was kort. Ik doe het allebei graag. Ik trouwde op 30 oktober met mijn Lies die in het onderwijs staat, maar er was ook niet veel tijd om op reis te gaan. We hadden alleen de herfstvakantie en onze trouw viel daar ook nog in. We zijn dan maar een vijftal dagen naar de Canarische Eilanden getrokken. De echte honeymoon volgt nog. Misschien op het einde van dit jaar, maar the destination (bestemming, nvdr.) moeten we nog bepalen.”

“Ik ben deze winter wel al twee keer twee weken met Bahrain Victorious op stage geweest naar hotel Cap Negret in Altea. Dat is ook altijd een beetje reizen.” (schatert)

© luc daelemans

Ging je dan nergens op hoogte slapen?

“Wablief? Hoogtestage? Nog geen gedaan sinds die van vorige zomer in functie van de Tour. Het is te vroeg.”

Hoe bedoel je?

“Mijn doelen zijn de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Na de Ronde van Valencia rijd ik straks de Ruta del Sol en zo komen we naar de Omloop Het Nieuwsblad. Na Parijs-Nice vertrek ik dan naar de Teide. Samen met enkele ploegmaten (en daar hoort Matej Mohoric niet bij, nvdr). Ik kom terug voor de Ronde van Vlaanderen. Door dan de hoogtestage te plannen, denk ik een dubbele winst te boeken. Door die pas dan in te plannen denk ik nog effect te hebben van die trainingen boven de tweeduizend meter en ik schrap ook een aantal koersen in de aanloop naar de Ronde van Vlaanderen. Wat maakt dat ik frisser aan de doelen van het voorseizoen kan beginnen. Ik voelde vorig jaar in Luik dat ik nog altijd de goede vorm had, maar de frisheid ontbrak. Waardoor ik in de finale wat tekort schoot.”

Is koersen anno 2022 eerder een zaak van frisheid dan van veel trainen?

“Het is de combinatie van beiden. Misschien meer dan vroeger. Je moet de juiste balans vinden.”

Ken je nog veel mensen die het doen zoals jij: koersen tot na Parijs-Nice en dan op die berg gaan zitten?

“Neen, alleen enkele renners van bij ons. Ik rijd ook wel de Ronde van Vlaanderen, maar hoog bovenaan mijn verlanglijstje staat Luik-Bastenaken-Luik. Ik kon er nog maar één keer top tien rijden. Drie jaar geleden was ik negende. Toen won Jakob Fuglsang. Ik probeer hoger te mikken, maar dat is geen sinecure. Ik zie dat Julian Alaphilippe zich alleen daarop richt. De dubbele wereldkampioen zet voor Luik alles op alles. Dan heb je nog Pogacar. De belangstelling voor Luik is groot. Niet gemakkelijk.”

Op 1 maart word je al dertig. Welke dromen heb je nog als coureur?

(mijmerend) “Dertig, begot… Ik wil nog een klassieker winnen. Een Omloop Het Nieuwsblad is ook oké hoor. Daarmee kom ik terug op wat ik daarnet zei. Als je ziet welke toppers er allemaal op een monument als Luik mikken… In de Ronde van Vlaanderen is het net hetzelfde. Het zijn de enige twee monumenten die ik dit voorjaar rijd. Ik doe ook wel de Amstel Gold Race, maar dat is niet één van de vijf. Het is niet simpel om het in zulke wedstrijden af te maken. Als ik gewoon een mooie eendagskoers win, is mijn seizoen ook geslaagd. Daar droom ik van. Het mag opnieuw een etappe in een grote ronde zijn, of bijvoorbeeld ritwinst in Parijs-Nice ook. Dat speelt niet zo’n grote rol. Ik ben niet kieskeurig.”

Het is je vierde jaar bij Bahrain-Victorious. Je bent straks einde contract. Sta je in die zin niet voor een scharnierjaar?

“Het is een belangrijk seizoen, ik besef dat. We zien wel welke richting het uitgaat. Ik heb er een goed oog in. Ik ben niet ontevreden van de Ronde van Valencia die ik reed in dienst van Luis León Sánchez en Matej Mohoric. Zoals gevraagd. Ik hecht dus geen belang aan mijn zeventiende plaats in de eindstand. De conditie is goed voor de tijd van het jaar. Zeker in de eerste rit, die Remco Evenepoel won en waarin ik in dienst reed, kon ik voelen dat ik op schema zit. Dat was ook de etappe waarin ik zelf de meeste kansen had, maar de stekjes binnen de ploeg lagen anders. In de tweede rit zag ik een uitgelezen kans om diep in de finale even de benen te testen. Dat heb ik ook gedaan. In totaal reed ik net geen tien kilometer voorop, maar het belangrijkste voor mezelf was die demarrage op de helling zelf. Hoe lang ik vooruit reed, speelde geen rol, want ik wist net als iedereen dat het een massaspurt zou worden.”

© BELGA

“ Het niveau in Valencia lag hoog. Die Aleksandr Vlasov - die eindwinnaar werd - is ook geen simpele. Ik denk dat Remco toch wel wat teleurgesteld was na die derde etappe naar de Alto Las Antenas del Maigmó, waarin hij er helemaal tegen de slotkilometer aan doorzakte. Ik ben eens benieuwd wat Vlasov straks tegen Pogacar doet in de UAE Tour.”

Op 20 februari begin je de Ruta del Sol, waar je twee jaar geleden de tijdrit won. Rijd je daar voor eigen rekening?

“Mikel Landa komt erbij. De koerstactiek is nog niet bepaald. Het kan dat ik voor Mikel moet werken. Soit, de ploeg was alleszins content van mijn Ronde van Valencia en zelf kreeg ik voldoende positieve signalen om de voorbije winter als goed te bestempelen.”

Op Wout van Aert (zes stuks) na ben je een van de weinige Belgen in dit peloton die al twee etappes in de Tour won. Niet eens simpele ritten maar La Planche des Belles Filles (2019) en Le Grand Bornand (2021). Of een dag de leiderstrui in de Vuelta (2017). Word je daar voldoende voor erkend? In de ploeg? In het algemeen?

“Hum, moet ik daarop antwoorden? Twee etappewinsten is voor een renner als ik fenomenaal, maar het wordt ook rap vergeten.”

Hoe komt dat? Is dat omdat je Dylan Teuns bent en niet Remco Evenepoel?

“Ik weet dat niet. Ik heb daar geen verklaring voor.”

Tijdritwinst in de Ruta del Sol, eindwinst in o.a. de Ronde van Polen, derde in de Ronde van Lombardije 2018, al 12 zeges die een heel apart palet vormen... Volgens mij ben je bij de top 5 van de succesvolste inlandse renners van jouw generatie, de veteranen Gilbert en Van Avermaet niet meegerekend.

“Als jij dat zegt, apprecieer ik dat!”

Of ben je net te bescheiden om meer weerklank te krijgen voor je prestaties?

“Misschien is dat wel zo. Onlangs merkten twee concullega’s dat ook op. Ze zeiden dat ik toch een beetje een onderschatte renner ben. Ik vond dat wel heel mooi om te horen. Ik probeer de komende maanden nog eens op de deur te kloppen. Een mooie koers winnen, dat zou een droom zijn.”