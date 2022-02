Standard-coach Luka Elsner over boycot Genk: “Gaan uit van correcte arbitrage”

LEES OOK. KRC Genk-coach Bernd Storck legt uit waarom hij niet zal spreken: “We worden onvoldoende beschermd door de refs”

Niet alleen KRC voelde zich bekocht deze week, maar ook bij Standard was er ergernis over de arbitrage. Dat had natuurlijk alles te maken met de afgekeurde 2-1 van Moussa Sissako zaterdag tegen Cercle Brugge. De mea culpa die het Referee Department sloeg, hielp de gemoederen niet bedaren. Standard wil de zaak juridisch doorzetten.

LEES OOK. VAR had goal Standard niet mogen afkeuren: “Verkeerde lijn getrokken”

Of ze in Luik onder de indruk waren van het communiqué van Genk? Dat kun je niet echt zeggen. “Elke club kiest hoe hij het wil aanpakken”, zegt Elsner. “Wij hebben het op onze manier gedaan na Cercle (Standard kondigde aan klacht in te dienen, nvdr.). Ik heb geen commentaar op wat Genk doet. Wat voor ons nu telt, is ons focussen op de match en het voetbal. Met de rest houden we ons niet bezig. We denken aan een correcte arbitrage en verwachten dat beide ploegen de strijd zullen voeren met hun sportieve wapens.”

© BELGA

De Sloveense T1 heeft de fout van de VAR nog niet helemaal verwerkt. “Maar je moet er niet te lang bij blijven stilstaan”, beseft hij. “Als we er energie uit kunnen putten en uit onrechtvaardigheidsgevoel een revanchementaliteit kunnen creëren, des te beter. Maar we denken aan het voetbal en hoe we Genk kunnen verslaan.”

LEES OOK. Waarom Standard een aantrekkelijke investering is én blijft: “20.000 fans maken het verschil”