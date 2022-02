Valentijn in woonzorgcentrum Huyse Elckerlyc in Millen

In woonzorgcentrum Huyse Elckerlyc werken ze steeds rond een thema. Na de bewegingsweek, de gezonde week en Driekoningen stond het woonzorgcentrum afgelopen week al helemaal in het teken van Valentijn.

Zo werd een Valentijn-ontbijtbuffet georganiseerd en konden de bewoners van allerlei lekkernijen genieten. Bovendien zorgden zij zelf voor de versiering. Er werd confetti gemaakt in de vorm van harten en heel wat servetten veranderden in bloemvorm. Daarvan maakten de bewoners een groot hart. Er hangt daar dus duidelijk heel veel liefde en vriendschap in de lucht.