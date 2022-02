KRC Genk-coach Bernd Storck legt uit waarom hij niet zal spreken: “Onvoldoende beschermd door refs”

De Genkse radiostilte is alleen van kracht op zondag, wanneer niemand zal verschijnen voor microfoon en camera, zo werd vrijdagochtend verduidelijkt. De wekelijkse persconferentie van Bernd Storck op vrijdagmiddag ging wél door. De Genkse coach wilde ook graag toelichten waarom hij zondag de lippen op elkaar houdt.

“Dit is een statement: wij vinden dat wij al een poos onrechtmatig behandeld worden. Wij hebben niks tegen de media, dit is gewoon onze manier om te protesteren en iets onder de aandacht te brengen. Dit gaat verder dan alleen de verschillende strafschopgevallen van de jongste weken. Wij proberen altijd op een positieve manier te voetballen en worden in die aanvallende intenties onvoldoende beschermd door de scheidsrechters. Onwaarschijnlijk wat verdedigers zich bijvoorbeeld wekelijks kunnen veroorloven om Onuachu af te stoppen.”

Storck, die bovendien vindt dat de impact van de VAR te groot is geworden, mist vooral het respect van de scheidsrechters. “Ik gedraag me als coach altijd erg respectvol ten opzichte van de refs en zou graag hebben dat dat respect wederzijds zou zijn. Laat ons open met elkaar discussiëren, ook met de vierde man kan je op geen enkel moment nog een normaal gesprek voeren. De manier waarop Theo Bongonda als aanvoerder meteen een gele kaart onder de neus geduwd kreeg, toen hij om uitleg ging vragen, stoot me tegen de borst. ”

© Dick Demey

Opnieuw Verboomen

Met deze actie voert de club de druk op de scheidsrechters natuurlijk flink op. Zondag wordt de wedstrijd tegen Standard geleid door... Nathan Verboomen. Enkele weken geleden nog kop van Jut diep in blessuretijd van Union-Genk.

“Jullie interpreteren deze beslissing zoals jullie willen. Het enige wat wij willen doen, is protesteren en dit thema onder de aandacht brengen”, zei Storck. Of hij in het verleden ook al bij andere clubs dit gevoel had van vaak benadeeld te worden? “Ja, bij Moeskroen. Maar dat was een ander verhaal.”

Counterploeg Standard

Over naar de wedstrijd van zondag. Tegen Standard is opnieuw alleen winnen een optie. “Omdat we thuis alles moeten winnen, maar ook omdat dit een derby is, waarin we nog een extra stap moeten zetten voor onze supporters”, aldus Storck, die het geen toeval vindt dat Standard uit veel meer punten pakt dan thuis.

© Dick Demey

“Voor eigen publiek moeten ze het spel maken. Dat ligt deze ploeg minder goed. Ze zijn daarentegen bijzonder gevaarlijk, wanneer ze een tegenstrever kunnen opvangen en speculeren op de omschakeling. Dan gaat het met vijf tot zes lopende mensen erg snel. Daarvoor moeten we op onze hoede zijn. Ik leef echter vol vertrouwen naar de wedstrijd toe. Ik hou een goed gevoel over aan de manier waarop mijn spelers zich woensdag met tien tegen elf gemanifesteerd hebben. Daarvoor heb ik hen gefeliciteerd.”

Storck maakt pas zaterdag zijn wedstrijdkern bekend. Munoz komt terug uit schorsing en ook Nemeth, die intussen al twee keer trainde, is mogelijk opnieuw beschikbaar.