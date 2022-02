STVV-coach Bernd Hollerbach voor de trip naar de leider: “Ik zie Union geen terugval kennen”

“Voor mij is een goede ploeg een ploeg die de eenvoudige dingen perfect uitvoert”, zo verklaarde Hollerbach het succes van de tegenstander van zondag. “Union is daar een meester in. Ze spelen simpel voetbal, maar met een geweldige mentaliteit en een razendsnelle omschakeling. Ze staan verdiend op kop. Mijn complimenten aan Felice Mazzu, want hij haalt het maximale uit zijn kern. Hij heeft een winnaarsmentaliteit gekweekt en hij zorgt voor continuïteit. Ik zie Union geen terugval meer kennen.”

Aan lof dus geen gebrek voor de tegenstander van zondag, maar te veel respect tonen in het voetbal is nooit een goed idee. Dat hoef je iemand als Hollerbach niet uit te leggen. “Het wordt zwaar, maar iedereen is gemotiveerd om een resultaat te pakken. Na de drie punten van vorig weekend zitten we vol vertrouwen. Bovendien speelt geen enkele ploeg graag tegen ons. We gaan zondag opnieuw tonen waarom dat zo is.”

© BELGA

Klauss aan aftrap, te vroeg voor Kagawa

Hollerbach kan in het Dudenpark geen beroep doen op de geschorste Hara. Zo verschijnt winteraanwinst Klauss voor het eerst aan de aftrap. Voor die andere aanwinst, Shinji Kagawa, komt een basisplaats nog te vroeg. “Shinji kan ons creativiteit bijbrengen, dat hebben we nodig”, sprak Hollerbach. “Maar ik wil hem niet te veel druk opleggen. We mogen geen wonderen verwachten, hij heeft lang niet gespeeld. Maar hij staat alweer wat verder dan vorige week. Ik ben ook gecharmeerd door zijn karakter. Shinji heeft een voorbeeldige instelling en van sterallures is absoluut geen sprake.”

Voor vier Kanaries dreigt overigens geel gevaar. Hashioka, Leistner, Konaté en Lavalée zijn geschorst indien ze zondag een gele kaart pakken. “Daar moeten we slim mee omgaan, want onze kern is niet ruim”, besloot Hollerbach. “Deze week telde ik 19 spelers op training. Dat is weinig. Met de nieuwkomers erbij hebben we gelukkig wat meer keuzemogelijkheden. En wie weet kan een schorsing ook een kans betekenen voor de jongeren Dony en Delorge. Zij laten een goede indruk na.”