Roemenen gijzelen en folteren naakte landgenoot in Peer: “Gruwelijke omstandigheden”

Naakt, vol bloed en bewusteloos. Zo vonden speciale eenheden van de federale politie een Roemeen op 6 oktober vorig jaar in een woning langs de Pieter Breugellaan in Kleine-Brogel. Zes Roemenen riskeren straffen tot zes jaar voor foltering, gijzeling en schuldig verzuim.

Na meldingen uit Roemenië en Zweden gingen de speciale eenheden over tot actie. Het 30-jarige slachtoffer had vrienden in zijn thuisland kunnen verwittigen en zijn locatie via gsm doorgestuurd. De melder uit Zweden zag via een videogesprek met een bevriende verdachte hoe het slachtoffer toegetakeld werd en alarmeerde de hulpdiensten. De foltering was al een dag eerder begonnen op 5 oktober. Een deel van het gezelschap en het slachtoffer waren in Antwerpen in de drank en in de cocaïne gevlogen. Later op de avond ging het richting de woning in Peer. Daar moest het slachtoffer zich uitkleden en vernederingen ondergaan. Een 37-jarige Roemeen liet zich daarop volledig gaan en takelde de man toe met een ijzeren staaf.

Knokploeg uit Duitsland

De spilfiguur belde een knokploeg op die speciaal vanuit Duitsland naar Peer afzakte. “Ik zal ervoor zorgen dat hij zijn armen en benen nooit meer zal kunnen gebruiken”, sprak een van hen.

Het slachtoffer kreeg urenlang slagen op de knieën, hij moest zijn handen op tafel leggen waarna de verdachten erop timmerden met de staaf, hij incasseerde trappen… Even verloor hij het bewustzijn, waarna de betichten water over hem gooiden om de man weer bij positieven te brengen. Uiteindelijk lieten ze hem naakt achter op de vloer in de living.

Het slachtoffer belandde op intensieve zorgen met nierfalen, bloeduitstortingen over het volledige lichaam, een gebroken arm, een hersenschudding… Toch volgde er geen onderzoek door een wetsarts, wat de rechter hekelde. Na een tiental dagen mocht de toegetakelde man het ziekenhuis verlaten. Intussen heeft hij België verlaten, want de man daagde vrijdag niet op in de Hasseltse rechtbank om zich burgerlijke partij te stellen.

Prostitutie

De aanleiding van de feiten is tot op vandaag onduidelijk. “Hij had een mes op zak en wou me in stukken snijden”, opperde de 37-jarige Roemeen. Andere versies zijn een dronkenmansruzie om een vrouw en een afrekening in het prostitutiemilieu.

“De ware reden zullen wij nooit kennen”, aldus de procureur. “Zowel de verdachten als het slachtoffer zijn bekend in het criminele milieu. Twee van hen kregen al 15 jaar cel in het buitenland voor georganiseerde criminaliteit en mensenhandel. Wat zou er gebeurd zijn als die personen in Roemenië en Zweden niet hadden gebeld? Zou het slachtoffer het overleefd hebben?”

Buiten zinnen

Tegen de spilfiguur en de knokploeg uit Duitsland is telkens zes jaar cel gevorderd. Twee betichten die verhinderd zouden hebben dat het slachtoffer vluchtte, riskeren vier jaar cel. Een 19-jarige Roemeense prostituee moet een jaar cel vrezen voor schuldig verzuim. Advocaat Philippe Carsau vroeg om de straf te milderen voor de 37-jarige Roemeen. “Hij ontloopt zijn verantwoordelijkheid niet. Mijn cliënt was buiten zinnen.”

“Ik ben schuldig en de enige die moet gestraft worden”, zei de dertiger in zijn slotwoord. Advocaten Marc Pirard, Peter Donné en Ysbert Drees vroegen de vrijspraak voor de prostituee en twee mannen die de wacht hielden. De knokploeg gaf verstek voor het proces.

Vonnis op 11 maart.