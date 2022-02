Bodycams voor politie Tongeren-Herstappe

De bodycam is een kleine camera die beelden en geluid opneemt. De camera registreert waarop hij gericht is, in veel gevallen dus de gebeurtenissen die de drager zelf meemaakt, ziet en/of hoort. Het is een licht toestel dat meestal op de schouder of op de borst gedragen wordt. Het correct gebruik van een bodycam is enkel mogelijk wanneer hij openlijk en duidelijk zichtbaar gedragen wordt. De drager van de bodycam is steeds in uniform uitgerust met een armband en daardoor herkenbaar als politieambtenaar. “De agent bepaalt altijd zelf of er gefilmd wordt of niet. Vooraleer hij begint met filmen zal hij dit mondeling meedelen, in de mate van het mogelijke uiteraard. Je ziet dit ook aan het lampje van de bodycam. Is het lampje rood, dan is hij aan het opnemen. Als het lampje groen is staat hij in stand-by modus en is hij niet aan het opnemen. De opgenomen beelden worden max. 12 maanden bewaard. Ook de burger heeft recht tot inzage van deze beelden,” besluit Geert Luypaert, korpschef van de politiezone Tongeren-Herstappe.