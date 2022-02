Appelbabbelen bij Ferm Bilzen

"De achterliggende gedachte van dit project is om eens ‘een appeltje tijd voor elkaar te nemen’. Tijd om even bij te praten met een vriend, collega of familielid”, vertelt clusterverantwoordelijke Sieglinde Casters. Er werd dan ook gretig gekeuveld onder de aanwezigen, die dit gebaar wel wisten te appreciëren. Want in deze bizarre tijden is het een echt wel noodzaak om het contact met elkaar en de tijd voor elkaar te blijven stimuleren.