Brons voor Hanne Desmet! Belgische shorttrackster knalt naar historische podiumplaats op de 1.000 meter

Hanne Desmet is vrijdag op de Olympische Winterspelen in Peking derde geworden in de finale van de 1.000 meter shorttrack. Het goud was voor titelverdedigster en wereldrecordhoudster Suzanne Schulting.

Hanne Desmet reed quasi de hele wedstrijd in vijfde en laatste positie. Ze wilde halfweg langs de buitenkant wel een actie maken, maar kon niet opschuiven. Het moest dus gebeuren in de slotronde. Desmet leek kansloos voor het podium, maar zag de Italiaanse veterane Arianna Fontana ten val gebracht worden door de Amerikaanse Kirsten Santos. Desmet maalde er niet om en schreef Belgische wintersportgeschiedenis met de allereerste shorttrackmedaille ooit.

© RR

Desmet, vicewereldkampioene in de discipline, had zich in de eerste van twee halve finales als tweede geplaatst voor de finale met een chrono van 1:28.166. Achter de Nederlandse titelverdedigster en wereldrecordhoudster Suzanne Schulting (1:28.108) maar nipt voor de Zuid-Koreaanse Lee Yu-bin (1:28.170).

De twee snelste shorttracksters in beide halve finales bereikten de A-finale, net als de snelste derde. De vijf daaropvolgende snelste shorttracksters gingen naar de B-finale, die gewonnen werd door de Nederlandse Xandra Velzeboer.

Schulting (links) en Desmet. — © REUTERS

Hanne Desmet verraste maandag met een vijfde plaats op de 500 meter. Ze werd zo de eerste Belgische shorttracker in een olympische finale. Later deze Spelen neemt ze ook nog deel aan de 1.500 meter.

Stijn Desmet bereikt kwartfinales 500 meter

De olympische shorttrackwedstrijden zitten er nog niet op voor Stijn Desmet. In het Capital Indoor Stadium in Peking plaatste hij zich vrijdag voor de kwartfinales van de 500 m.

© BELGA

Desmet werd als een van de snelste derdes opgevist voor de volgende ronde. “Het doel was vandaag om mijn Spelen nog wat te rekken”, vertelde Desmet. “Ik ben heel tevreden dat dat gelukt is. Ik had de moeilijke vierde startpositie, met drie jongens voor mij die goed kunnen schaatsen. Het plan was om de Japanner zo vroeg mogelijk in de race in te halen, en dan voor de derde stek te rijden. We hadden gezien dat de eerste drie ritten niet heel snel waren. Ik was er vrij gerust in dat een goede derde tijd zou volstaan voor de volgende ronde.”

“Ik hoop in de kwartfinales op een meer gunstige startpositie. Ik zal nu tegen nog straffere sprinters schaatsen. Het zal op kleine details aankomen. Maar ik merk wel dat ik de snelheid heb. Ik voel me stabiel en behendig. Als er kansen komen, dan ben ik klaar om ze te grijpen”, besloot Desmet, die recent met een ernstige bacteriële infectie aan het linkerbeen kampte.

Eerder werd Desmet in Peking 13e op de 1500 m. In zijn voorronde van de 1000 m werd hij gediskwalificeerd. De eindfase van de 500 m staat zondag op het programma.